Pompei: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, giovedì 7 novembre 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Pompei, film epico diretto da Paul W.S. Anderson. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

E’ il 79 d.C. A Pompei, Milo, uno schiavo celta diventato un invincibile gladiatore, si ritrova a lottare contro il tempo per salvare la donna che ama, Cassia, la bella figlia di un ricco mercante che è stata però promessa in sposa a un corrotto senatore romano, Quinto Attilio Corvo, lo stesso che sterminò i genitori e il popolo di Milo. Quando il Vesuvio esplode con un torrente di lava incandescente, Milo deve riuscire ad abbandonare l’arena e salvare la sua amata, mentre quella che un tempo era la splendida città di Pompei gli crolla attorno.

Pompei: il cast

Abbiamo viso la trama di Pompei, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Kit Harington: Milo

Emily Browning: Cassia

Kiefer Sutherland: senatore Quinto Attilio Corvo

Jared Harris: Severo

Carrie-Anne Moss: Aurelia

Jessica Lucas: Ariadne

Adewale Akinnuoye-Agbaje: Attico

Sasha Roiz: Marco Proculo

Currie Graham: Bellatore

Joe Pingue: Greco

Dalmar Abuzeid: Felix

Ron Kennell: la donnola

Emmanuel Kabongo: gladiatore africano

Streaming e tv

Dove vedere Pompei in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 7 novembre 2024 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.