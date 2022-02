Polvere di stelle: trama, cast e streaming del film

Stasera, 2 febbraio 2022, per ricordare Monica Vitti – morta oggi all’età di 90 anni – su Canale 5 va in onda Polvere di stelle, film commedia del 1973 scritto (in collaborazione con Ruggero Maccari e Bernardino Zapponi), diretto e interpretato da Alberto Sordi, ambientato nel mondo dell’avanspettacolo degli anni della Seconda Guerra. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Mimmo Adami e Dea Dani sono marito e moglie; Mimmo è capocomico e Dea soubrette. Insieme dirigono la Compagnia grandi spettacoli Dani Adami e tentano di sbarcare il lunario nella Roma occupata del 1943. La compagnia, dopo un lungo periodo di magra, accetta l’unica offerta lavorativa disponibile e da altri rifiutata: allestire una tournée in Abruzzo, regione funestata da bombardamenti che hanno luogo proprio il giorno in cui Mimmo accetta la scrittura. Da questo momento in poi, la scalcinata compagnia deve affrontare una serie di imprevisti; costretti a nutrirsi di castagnaccio e a dormire sui treni, inscenano il loro spettacolo in modesti teatri di provincia per pochi spettatori, finendo inevitabilmente per venire derisi. Dopo una delle serate, ottengono un insperato invito a cena da don Ciccio Caracioni, proprietario del teatro, che ha messo gli occhi sulle ballerine. Invece, dopo la cena, mentre don Ciccio dorme ubriaco, la compagnia fa razzìa della sua dispensa, riuscendo poi a fuggire proprio nel corso di un bombardamento. Durante la marcia verso la destinazione del successivo spettacolo, si imbattono nel re d’Italia e nella sua consorte che, a seguito dei fatti dell’armistizio, stanno muovendo in auto verso Pescara. In una delle successive serate in Abruzzo vengono catturati, nel corso dello spettacolo, durante un blitz tedesco; rischiano il plotone d’esecuzione, ma si salvano grazie a Dea, che si concede al Federale responsabile della loro sorte. Vengono imbarcati per Venezia, dove dovrebbero esibirsi nella Repubblica Sociale Italiana, ma – poiché la nave su cui viaggiavano viene dirottata dai marinai – approdano infine a Bari, già liberata dagli Alleati. Qui Mimmo, Dea e la compagnia vivono di espedienti e si imbattono in vari personaggi ma, soprattutto, entrano nelle grazie delle truppe di occupazione, allestendo intrattenimenti musicali e piccoli spettacoli a bordo delle navi militari e nelle strutture occupate. Complici i gusti semplici dei militari, la compagnia riesce ad allestire un ciclo di apprezzati spettacoli dal nome Stardust (polvere di stelle) con notevole dispiego di mezzi, per le truppe alleate nel famoso teatro Petruzzelli. Mimmo e Dea vivono il loro sogno di gloria e fantasticano un futuro ancora più brillante; Dea vive inoltre una storia travolgente con un soldato di nome John.

Polvere di stelle: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Polvere di stelle, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Alberto Sordi: Mimmo Adami

Monica Vitti: Dea Dani

John Phillip Law: marinaio americano

Wanda Osiris: se stessa

Edoardo Faieta: don Ciccio Caracioni

Alvaro Vitali: ballerino di tip-tap

Alfredo Adami: comico Bisteccone

Carlo Dapporto: se stesso

Franco Angrisano: federale

Dino Curcio: capostazione di Pizzico

Franca Scagnetti: zia di don Ciccio

Lorenzo Piani

Luigi Antonio Guerra

Piero Virgintino: direttore del teatro Petruzzelli

Antonio Abramonte: direttore d’orchestra della compagnia

Marcello Martana: se stesso

