Police: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, venerdì 4 marzo 2022, su Sky Cinema Uno va in onda il film Police, pellicola del 2020 diretta da Anne Fontaine. Protagonisti sono attori francesi molto noti come Virginie Efira, Omar Sy (della serie Lupin), Grégory Gadebois, Payman Maadi. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Police? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il film racconta la storia di tre agenti di polizia di Parigi, Virginie (Virginie Efira), Erik (Grégory Gadebois) e Aristide (Omar Sy), incaricati di scortare sino all’aeroporto Charles de Gaulle un immigrato clandestino. Dopo essere stato messo su un aereo, il migrante dovrebbe essere riportato nella sua patria. Mentre viaggiano verso l’aeroporto, Virginie conversando con il prigioniero, scoprono la verità sulla sua venuta a Parigi. L’uomo vive una situazione difficile e, facendo ritorno nel suo paese, rischia la morte. Sapendo ciò, Virginie dovrà fare i conti con un esame di coscienza e cercherà di convincere i suoi due colleghi a permettere all’uomo di fuggire e salvarsi.

Police: il cast del film e il trailer

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film Police? Ecco tutti gli attori con i relativi personaggi interpretati. Di seguito il trailer originale.

Virginie Efira: Virginie

Omar Sy: Aristide

Grégory Gadebois: Erik

Payman Maadi: Asomidin Tohirov

Elisa Lasowski: Sonia

Emmanuel Barrouyer: L’uomo violento

Anne-Pascale Clairembourg: Martine

Anne-Gaëlle Jourdain: La madre violenta

Cécile Rebboah: Assistente sociale

Cedric Vieira: Marito di Virginia

Thierry Levaret: Hervé

Aurore Broutin: Lo psicologo

Gwenaël Clause: L’addetto al centro di detenzione

Streaming e tv

Dove vedere Police in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 4 marzo 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.