Pokémon – Detective Pikachu: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 11 settembre 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Pokémon – Detective Pikachu, film a tecnica mista del 2019 diretto da Rob Letterman, tratto dall’omonimo videogioco della Nintendo ma anche sul franchise di Pokémon in generale. È una co-produzione giapponese-statunitense di Legendary Pictures, The Pokémon Company, Toho e Warner Bros. e si tratta del primo film di Pokémon realizzato in live action. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

All’inizio del film, Mewtwo (lo stesso creato 20 anni prima da Giovanni e fuggito durante gli eventi del primo film animato) riesce a fuggire da un centro di ricerca segreto in cui era rinchiuso e, subito dopo, una macchina rimane vittima di uno spaventoso incidente, apparentemente provocato da Mewtwo stesso, nel tentativo di fuggire dalla struttura. In una cittadina di periferia vive il giovane Tim Goodman, che dopo aver passato l’infanzia sognando di diventare un allenatore di Pokémon si ritrova invece a lavorare come umile agente assicurativo. Un giorno, Tim viene informato della morte improvvisa di suo padre Harry, detective della polizia di Ryme City, con il quale aveva tagliato i ponti a seguito della morte della madre (evento che è all’origine anche della fine dei suoi sogni d’infanzia). Tim prende quindi un treno che lo conduce a Ryme City, una città futuristica in cui gli umani e i Pokémon vivono insieme in armonia, questo grazie alla politica di pacifica convivenza promossa da Howard Clifford e suo figlio Roger, titolari della multinazionale Clifford Enterprises che controlla la città, in cui sono in vigore regole quali il non rinchiudere i Pokémon nelle Pokéball, i combattimenti tra questi sono illegali e ognuno deve avere un partner Pokémon.

Pokémon – Detective Pikachu: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Pokémon – Detective Pikachu, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Justice Smith: Tim Goodman

Kathryn Newton: Lucy Stevens

Ken Watanabe: detective Hideo Yoshida

Bill Nighy: Howard Clifford

Chris Geere: Roger Clifford

Ryan Reynolds: Harry Goodman

Omar Chaparro: Sebastian

Karan Soni: Jack

Suki Waterhouse: Ms. Norman

Rita Ora: dottoressa Ann Laurent

Josette Simon: nonna Grams

Max Fincham: Tim Goodman (da bambino)

Diplo: DJ

Streaming e tv

Dove vedere Pokémon – Detective Pikachu in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 11 settembre 2021 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.