Planet Earth: il documentario in onda su Rete 4. Anticipazioni e servizi, 27 agosto

Questa sera, 27 agosto 2024, alle ore 21.20 su Rete 4 va in onda una nuova puntata di Planet Earth, la serie-evento targata BBC One. Viaggiando ai confini più remoti del Pianeta, Planet Earth racconterà le specie più straordinarie, attraverso immagini inedite, sempre emozionanti, in qualche caso divertenti, talvolta drammatiche, ma sempre ricche di speranza. Ecco tutte le anticipazioni.

Anticipazioni

Girata nel corso di cinque anni, la serie utilizza tecnologie cinematografiche d’avanguardia, per rivelare i più grandi prodigi della vita sulla Terra. Droni super-leggeri, telecamere ad alta velocità, sommergibili a comando remoto, trascineranno il pubblico in paesaggi altrimenti invisibili: dalle giungle più remote agli oceani più profondi e dalle caverne più oscure ai deserti più aridi.

Rispetto a quando è andata in onda la prima serie venti anni fa, il pubblico della terza stagione di Planet Earth avrà modo di misurare, sia quanto la scienza e la tecnologia sono progrediti, sia quanto la Terra è profondamente cambiata. Il Pianeta, infatti, ha raggiunto un punto critico e, nelle ultime decadi, si è trasformato più di quanto mai osservato in precedenza. Eventi avvertiti in ogni ecosistema e da tutte le creature. Circostanze che tutti condividiamo, nel nostro – unico – Planet Earth. Questa stagione si compone di otto episodi: 1: Coste 2: Oceano 3: Deserti e Praterie 4: Acqua Dolce 5: Foreste 6: Estremi 7: Umani 8: Eroi.

Streaming e tv

Dove vedere Planet Earth in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rete 4 dal 20 agosto 2024 alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.