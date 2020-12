Pixels: trama, cast e streaming del film

Questa sera, lunedì 28 dicembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Pixels, film del 2015 diretto da Chris Columbus, liberamente ispirato all’omonimo cortometraggio francese del 2010 di Patrick Jean, che mostra New York invasa da personaggi di videogiochi classici come Space Invaders, Pac-Man, Tetris e Arkanoid divenuti giganti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio: dalla trama al cast del film.

Trama

1982. Sam Brenner è un ragazzino appassionato di videogiochi che, insieme al suo amico William Cooper, va sempre nelle sale giochi, dove si fa notare per la sua maestria nel seguire gli schemi per vincere a qualunque gioco. Un giorno i due partecipano a un concorso in cui la NASA invierà nello spazio una capsula del tempo contenente immagini e filmati della cultura terrestre nella speranza di contattare forme di vita intelligenti e che prevede di immettere le migliori scene dei videogiochi arcade classici. Qui incontrano lo strano nerd Ludlow Lamonsoff, il quale è innamorato del personaggio videoludico Lady Lisa, e l’attaccabrighe Eddie Plant, noto come “Fireblaster” e famoso per la sua imbattibilità nei videogiochi. Brenner e Plant arrivano pari e così si sfidano per l’ultima partita a Donkey Kong. È proprio Eddie a vincere, lasciando Brenner profondamente frustrato. Da adulti, Brenner è diventato un nerd mentre Cooper è presidente degli Stati Uniti. Un giorno Brenner si reca a montare un nuovo televisore per Matty, il figlio della signora Violet von Patten, della quale Brenner si infatua, non ricambiato. Quando Cooper lo chiama perché venga alla Casa Bianca, Brenner scopre che Violet è uno dei membri dello staff del presidente. Cooper spiega il motivo per cui lo ha chiamato: durante la notte, una base militare a Guam è stata distrutta e uno dei soldati è sparito. Quando vedono le riprese scoprono che i nemici hanno qualcosa di familiare, e alla fine si convincono che sembrano le navette di Galaga, tuttavia non hanno abbastanza prove per spiegare come sia possibile che gli elementi di alcuni videogiochi si siano materializzati nella realtà.

Pixels: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Pixels, ma qual è il cast del film? Di seguito l’elenco degli attori principali con i rispettivi ruoli:

Adam Sandler: Sam Brenner

Kevin James: presidente William Cooper

Michelle Monaghan: Violet Van Patten

Josh Gad: Ludlow Lamonsoff “Wonder Kid”

Jane Krakowski: Carolyn Cooper

Peter Dinklage: Eddie Plant

Matt Lintz: Matty Van Patten

Brian Cox: ammiraglio Porter

Sean Bean: caporale Hill

Ashley Benson: lady Lisa

Denis Akiyama: Tohru Iwatani

Serena Williams: se stessa

Matt Frewer: Max Headroom

Streaming e tv

Dove vedere Pixels in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – lunedì 28 dicembre 2020 – alle ore 21,20 su Rai 2 (canale 2 o 502 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

