Più forti del destino streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Questa sera, mercoledì 9 marzo 2022, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda la prima puntata di Più forti del destino, fiction diretta da Alexis Sweet, già dietro la macchina da presa di fiction come Ris-Delitti imperfetti, Il Capo dei Capi, Squadra Mobile, Don Matteo e L’Isola di Pietro. La sceneggiatura è stata invece scritta da Laura Ippoliti, autrice di numerose fiction. Nel cast Giulia Bevilacqua, Dharma Mangia Woods e Laura Chiatti e tanti altri attori e attrici. Dove vedere Più forti del destino in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La fiction, come detto, va in onda il mercoledì e venerdì sera alle ore 21,45 su Canale 5.

Più forti del destino streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming la prima puntata di Più forti del destino, ma quante puntate sono previste su Canale 5? In tutto andranno in onda quattro puntate da due episodi ciascuna (otto in totale). Quando? Mediaset ha deciso di trasmettere la fiction con doppio appuntamento settimanale, il mercoledì e venerdì: la prima puntata andrà in onda mercoledì 9 marzo 2022; l’ultima venerdì 18 marzo 2022. Ma vediamo insieme la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):