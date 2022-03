Più forti del destino: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Più forti del destino su Canale 5? In tutto andranno in onda quattro puntate da due episodi ciascuna (otto in totale). Quando? Mediaset ha deciso di trasmettere la fiction con doppio appuntamento settimanale, il mercoledì e venerdì: la prima puntata andrà in onda mercoledì 9 marzo 2022; l’ultima venerdì 18 marzo 2022. Ma vediamo insieme la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata (episodi 1-2): mercoledì 9 marzo 2022

Seconda puntata (episodi 3-4): venerdì 11 marzo 2022

Terza puntata (episodi 5-6): mercoledì 16 marzo 2022

Quarta puntata (episodi 7-8): venerdì 18 marzo 2022

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Più forti del destino? Ogni episodio ha una durata di circa 50 minuti. L’intera puntata, pubblicità escluse, avrà quindi una durata di circa 100 minuti. La messa in onda su Canale 5 è prevista dalle ore 21,45 alle ore 23,48. Con le varie pause pubblicità la durata di ogni serata sarà quindi di circa 2 ore.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Più forti del destino, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda il mercoledì e venerdì sera alle ore 21,45 su Canale 5. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.