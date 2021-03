Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma: trama, cast e streaming

Questa sera, 21 marzo 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma, film del 2006, diretto da Gore Verbinski, sequel di La maledizione della prima luna (2003) e secondo capitolo della saga di Pirati dei Caraibi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il giorno del loro matrimonio, Will Turner ed Elizabeth Swann vengono arrestati da Lord Cutler Beckett, governatore degli affari della Compagnia delle Indie Orientali, per aver aiutato il Capitano Jack Sparrow a fuggire. Lord Beckett concederà clemenza a Will soltanto se egli riuscirà a recuperare la bussola di Sparrow (capace di puntare verso la cosa di cui chi la impugna desidera di più al mondo). Intanto, Jack Sparrow fugge da una prigione turca dopo aver ottenuto delle informazioni, ovvero il disegno di una chiave. Quella sera stessa, Jack riceve la visita di “Sputafuoco” Bill Turner, ora appartenente alla ciurma dell‘Olandese Volante, nave capitanata dal temibile Davy Jones. Sputafuoco gli rammenta che tredici anni prima, Jones aveva recuperato dal fondo del mare la Perla Nera, nominando Jack capitano della stessa. Ora, in cambio di quel favore, Jack deve unirsi alla ciurma di Jones altrimenti essere trascinato negli abissi assieme al suo veliero dal mostruoso Kraken…

Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma, ma qual è il cast del film? Di seguito l’elenco degli attori principali:

Johnny Depp: Jack Sparrow

Orlando Bloom: Will Turner

Keira Knightley: Elizabeth Swann

Bill Nighy: Davy Jones

Stellan Skarsgård: Sputafuoco Bill Turner

Kevin McNally: Joshamee Gibbs

Tom Hollander: Cutler Beckett

David Schofield: Mercer

Jack Davenport: James Norrington

Lee Arenberg: Pintel

Mackenzie Crook: Ragetti

Jonathan Pryce: Weatherby Swann

Naomie Harris: Tia Dalma

Alex Norton: capitano Bellamy

David Bailie: Cotton

Martin Klebba: Marty

Streaming e tv

Dove vedere Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 21 marzo 2021 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

