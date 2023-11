“Pino Insegno condurrà Reazione a Catena e un programma su Radio Rai”: le ultime indiscrezioni

Continua a tenere banco il futuro televisivo di Pino Insegno. Dopo lo stop alla conduzione dell’Eredità, che dovrebbe vedere da inizio anno l’approdo di Marco Liorni, il noto doppiatore dovrebbe ottenere tre programmi in Rai. Sembra ormai fatta per il suo approdo dal prossimo giugno a Reazione a catena, il game show attualmente guidato proprio da Liorni, e che Insegno ha già condotto in passato.

Ma non solo. Dopo il veto posto dalla società di produzione Banijay sulla conduzione dell’Eredità, il management di Insegno e la Rai avrebbero raggiunto l’accordo, come anticipato da Dagospia e confermato dall’Ansa. Al doppiatore, considerato vicino alla premier Giorgia Meloni, andrebbero la guida di Reazione a Catena, da giugno a dicembre 2024, un programma radiofonico su Radio Rai a partire da gennaio e una serata evento legata alle celebrazioni per i 70 anni dalla nascita della tv. Le altre serate speciali dovrebbero essere affidate a Carlo Conti e Massimo Giletti.

Per Liorni, dopo il successo di ascolti con Reazione a Catena, ci sarà dunque l’approdo a L’Eredità, in onda dal prossimo 2 gennaio. Per questo motivo potrebbe lasciare la conduzione di Italia Sì, l’appuntamento del sabato pomeriggio di Rai 1. Insegno dunque sarebbe pronto a farsi in tre, dopo i deludenti ascolti de Il Mercante in fiera, in onda nel preserale di Rai 2 fino al 18 dicembre.

Resterebbe al momento a bocca asciutta Flavio Insinna, ormai ex conduttore dell’Eredità. Per lui, secondo Dagospia, dovrebbero arrivare alcuni appuntamenti in prima serata a inizio 2024, oltre ad essere un volto apprezzato delle fiction di Viale Mazzini.