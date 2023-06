Pino Daniele: le cause della morte del cantante nel 2015

Quali sono state le cause della morte di Pino Daniele, ricordato ad Oggi è un altro giorno su Rai 1? Il famoso cantante napoletano soffriva da tempo di problemi cardiaci e la sera del 4 gennaio 2015 fu colto da infarto nella sua villa in Toscana. Fu trasportato all’ospedale Sant’Eugenio di Roma, ma non ci fu nulla da fare e fu dichiarato morto alle ore 22:45.

Nonostante siano passati sette anni dal decesso di Pino Daniele, si riaccendono periodicamente le polemiche su com’è morto il cantautore napoletano. Tempo fa Luisa Regimenti, presidente nazionale dell’Associazione medicina legale contemporanea, nonché consulente della vedova del musicista Fabiola Sciabbarrasi, denunciò “gravi negligenze”, esprimendo a Il Mattino la sensazione che “nessuno abbia voluto e voglia andare a fondo sulla morte di Pino Daniele”. Una perizia medico-legale disposta dal tribunale di Roma anni fa ha rivelato che a causare la morte di Pino Daniele fu “lo shock cardiogeno in soggetto affetto da cardiomiopatia dilatativa post-ischemica, coronaropatico e sottoposto a intervento di by-pass aortocoronarico, iperteso”.

Per questo, gli esperti ritenevano che la scelta di affidarsi all’ospedale Sant’Eugenio di Roma avesse tolto al cantante la possibilità di essere tempestivamente soccorso. Risvolti che infiammarono lo scontro tra la vedova di Pino Daniele e Amanda Bonini, all’epoca nuova compagna del musicista e al suo fianco al momento del malore.

“La sua vita era appesa a un filo e lui lo sapeva bene. Ogni giorno era un giorno di vita in più guadagnato”, aveva raccontato subito dopo il decesso il cardiologo che aveva in cura il cantante, Achille Gaspardone, cosi come scriveva all’epoca La Stampa. “Purtroppo la fine era nell’evoluzione stessa della malattia”, aggiunse.