Chi è Pino Carosone, il figlio di Renato ospite a Oggi è un altro giorno

Chi è Pino Carosone, il musicista figlio del grande Renato Carosone, ospite a Oggi è un altro giorno? Classe 1939, è nato in Eritrea. Appassionato sin da piccolo di musica, ha collaborato con il padre. Quando la famiglia si trasferì a Bergamo, i due crearono un piccolo studio di registrazione. Altra passione di Pino è l’arte figurativa, tant’è che studiò all’Accademia di belle Arti di Brera a Milano. Molto legato al padre, ancora oggi porta avanti il suo ricordo e la sua musica.

Pino in realtà non è il figlio naturale di Renato Carosone, in quanto nato da una precedente storia avuta da Lita Levidi, sua madre e moglie di Renato Carosone. Renato ha comunque deciso di adottarlo, considerandolo a tutti gli effetti suo figlio, come ricorda ancora oggi Pino. Renato Carosone iniziò la sua carriera musicale come pianista jazz nei locali notturni della città partenopea. La sua musica era una miscela di swing, jazz, folk e musica latina, creando un genere unico chiamato “ritmo”.

Dopo la fine della seconda guerra mondiale, Renato e Lita Levidi tornano in Italia grazie alla imbarcazione greca Dorotea Paxos con cui fanno ritorno a Brindisi. Una volta rientrati in Italia, la famiglia Carosone si trasferisce a Rota d’Imagna, provincia di Bergamo. Il successo di Carosone iniziò negli anni ’50 con la canzone “Tu vuo’ fa’ l’americano” (1956), che divenne un successo internazionale. Altri suoi grandi successi sono “O Sarracino” (1958) e “Maruzzella” (1959). La musica di Carosone continua ad essere amata e apprezzata in tutto il mondo, grazie alla sua capacità di creare canzoni che sono state amate da diverse generazioni. Il suo stile unico ed originale gli ha permesso di avere successo non solo in Italia ma anche all’estero. Carosone morì nel 2001, influenzando tanti artisti nel corso degli anni.