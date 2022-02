Pig – Il piano di Rob: trama, cast e streaming del film

Stasera, martedì 1 febbraio 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Pig – Il piano di Rob, film drammatico del 2021 diretto da Michael Sarnoski con protagonista Nicolas Cage. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nicolas Cage in un film ambientato nelle impervie lande dell’Oregon. Un solitario cacciatore di tartufi vive nella sua fattoria in compagnia dell’amata e preziosa scrofa. Quando l’animale viene rapito, l’uomo si mette in viaggio verso i luoghi del suo passato per ritrovarlo.

Pig – Il piano di Rob: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Pig – Il piano di Rob, ma qual è il cast completo? Di seguito l’elenco degli attori:

NICOLAS CAGE

ALEX WOLFF

ADAM ARKIN

NINA BELFORTE

GRETCHEN CORBETT

DALENE YOUNG

DARIUS PIERCE

ELIJAH UNGVARY

BRIAN SUTHERLAND

DAVID KNELL

Streaming e tv

Dove vedere Pig – Il piano di Rob in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 31 gennaio 2022 – alle ore 21,20 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.