Parla l’ex concorrente del Grande Fratello, Lorenzo Battistello

“Al funerale di Pietro Taricone c’era solo Marina La Rosa. Lei mi contestò il fatto di non esserci stato. Io mi trovavo a 1000 chilometri e ricordo che i funerali furono celebrati molto velocemente, pochi giorni dopo mi pare. Fu uno shock, non ebbi nemmeno il tempo di organizzare lo spostamento”. In un’intervista a Fanpage, Lorenzo Battistello, il “macellaio” concorrente della prima edizione del Grande Fratello racconta il funerale di Pietro Taricone, in occasione del decimo anniversario della sua morte.

Taricone è morto dopo essere precipitato durante un lancio col paracadute il 29 giugno 2010. Lorenzo Battistello di lui dice: “Voleva fare il macho, era un po’ la sua figura, ma era fragile. Faceva il duro per mascherarlo”. E aggiunge: “Marina si era trasferita a Roma. Anche Pietro viveva lì e si frequentavano, avevano un legame di amicizia. Quando Pietro è morto, Marina era ai funerali. Aveva un rapporto di conoscenza anche con Kasia Smutniak (l’attrice compagna di Taricone, ndr) […] Credo che se fosse successo oggi saremmo stati lì tutti e nove. È stato il momento, nella nostra testa il Grande Fratello in quel periodo era finito. Quell’unità mancata all’epoca l’abbiamo ritrovata adesso”.

Leggi anche: 1. Dieci anni fa la morte di Pietro Taricone, Salvo Veneziano: “Rancore per Kasia Smutniak, spero tu mi abbia perdonato” / 2. Grande Fratello, Marina La Rosa e il retroscena su Pietro Taricone

Potrebbero interessarti Quanto basta trama: di cosa parla il film su Rai 1 con Vinicio Marchioni Quanto basta: il cast completo del film Quanto basta: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 1