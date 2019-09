Grande Fratello, Marina La Rosa e il retroscena su Pietro Taricone

Marina La Rosa e il retroscena su Pietro Taricone al Grande Fratello

Marina La Rosa parla ancora della partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello e, in particolare, si sofferma sul suo rapporto con un altro partecipante, Pietro Taricone.

La concorrente in più occasioni ha parlato dell’esperienza nella casa più chiacchierata d’Italia e da ultimo l’ha fatto in un’intervista rilasciata alla trasmissione di Radio Rai I Lunatici. In modo particolare Marina La Rosa ha parlato di Pietro Taricone, uno dei personaggi più amati di quella prima edizione del Grande Fratello.

Grande Fratello, il ricordo dei partecipanti alla prima edizione 19 anni dopo, e il saluto a Pietro Taricone

Era il 2000 quando il reality show sbarcava per la prima volta in Italia. Su Canale 5 mezzo paese rimaneva incollato alla tv tutta la sera per seguire gli intrecci che si creavano sotto il tetto della casa di Cinecittà.

E di legami nella casa in quella edizione ce ne furono diversi. Il più noto è sicuramente quello tra Cristina Plevani – che arrivò fino in fondo e vinse la prima edizione del Grande Fratello – e Pietro Taricone.

I due sembravano molto affiatati, lei in particolare sembrava pendere dalle labbra del futuro attore. Lei, la Gatta morta – così era conosciuta all’interno della casa del Grande Fratello per via del suo atteggiamento – rimaneva in disparte, ma era corteggiatissima da molti. Anche da lui, Pietro Taricone.

A rivelarlo è proprio lei. Marina La Rosa nell’intervista ai Lunatici ha ammesso che Pietro Taricone aveva un debole per lei, nonostante lui avesse una relazione con Cristina. “Il nostro flirt nella casa? Tutte le donne d’Italia in quel momento vedevano Cristina Plevani, che poi vinse l’edizione, che era completamente innamorata di Pietro. E pensavano a me come elemento disturbante.”, ha detto Marina La Rosa.

“Ma io ero corteggiata da Pietro, non accettavo nessuna avance, proprio perché c’era una donna innamorata di lui e quindi sarebbe stato un comportamento scorretto nei confronti di un’altra donna”, ha aggiunto ancora Marina.

Potrebbero interessarti Milly Carlucci diffida Maria De Filippi e Amici Celebrities, ma la conduttrice Rai smentisce Anticipazioni Uomini e Donne: puntata di oggi, 27 settembre 2019 | Trono classico o over? Ascolti tv giovedì 26 settembre 2019: qual è stato il programma più visto di ieri

Ma Marina La Rosa non ha detto solo questo di Pietro Taricone. Durante l’intervista ai Lunatici ha parlato anche di che bella persona fosse Pietro, deceduto in un incidente con il paracadute nel 2010.

“Pietro era un personaggio meraviglioso. Lo era veramente e la conferma è che quando se ne andò piansero tutti, anche persone che mai lo avevano conosciuto. Era una persona semplice, riusciva a parlare con chiunque. Era anche colto, fissato con la filosofia. Una persona fantastica. È andata così, purtroppo”, ha detto ancora la concorrente della prima edizione del reality.