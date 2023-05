Chi è Pietro Delle Piane, il fidanzato di Antonella Elia ospite a Oggi è un altro giorno

Chi è Pietro Delle Piane, il fidanzato di Antonella Elia ospite a Oggi è un altro giorno su Rai 1 nella puntata di lunedì 8 maggio 2023? Pietro Delle Piane è un attore nato a Cosenza il 21 maggio del 1974. Terminati gli studi presso l’Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro, dove si laurea in Giurisprudenza, nel 1999 si trasferisce definitivamente a Roma.

Nel 2001 frequenta la scuola di recitazione e dizione diretta da Fioretta Mari, con la quale debutta in diversi teatri italiani, con gli spettacoli Fateci un applauso della stessa Fioretta Mari, presso il Teatro Tirso di Roma, nel 2001 e nel 2002 con F.F. Femmine Fortissime sempre di Fioretta Mari, in concorso anche al Festival delle Serre di Cerisano (CS). Nell’estate del 2020 partecipa con la compagna Antonella Elia, conosciuta nel 2019, all’ottava edizione di Temptation Island.

Matrimonio in vista?

Negli scorsi anni si è parlato più volte di un matrimonio tra Antonella Elia e il fidanzato Pietro Delle Piane. Ma finora, salvo sorprese, nulla si è concretizzato. La scorsa estate l’attore aveva detto: “Certo che ci sposeremo presto. Io vorrei sposarla subito o al massimo entro l’anno. Ma per motivi organizzativi lo faremo nel 2023. Sempre che lei non cambi idea davanti all’altare e non scappi”.

Poche settimane dopo Dagospia ha riportato le dichiarazioni di un’amica di Antonella che non hanno fatto ben sperare. “Rimanda e rimanda, ora il matrimonio tra Antonella Elia e Pietro delle Piane, ex Gieffino, ex di Silvye Lubamba, attore (?), dovrebbe avvenire il prossimo anno. Una cara amica della Elia (hanno lavorato insieme) ride e dice: questo matrimonio non s’ha da fare e non si farà… Noi rimaniamo in attesa”.

Già nel 2020 infatti Delle Piane aveva annunciato il matrimonio, poi non avvenuto. “Ci siamo promessi che se le cose vanno bene e non litighiamo come prima, fra un anno ci sposeremo”. E ora? Questo matrimonio si farà o no?