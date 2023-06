Chi è Pietrangelo Buttafuoco, il giornalista e scrittore ospite a Oggi è un altro giorno

Chi è Pietrangelo Buttafuoco, il giornalista ospite a Oggi è un altro giorno? Si tratta di un noto scrittore autore di diversi libri. Nato a Catania nel 1963, è il nipote dell’ex parlamentare dell’MSI Antonino Buttafuoco. Dopo essersi diplomato presso il Liceo classico “Nunzio Vaccalluzzo” di Leonforte, prosegue gli studi, laureandosi in Filosofia presso l’Università degli Studi di Catania.

Dirigente nazionale del Fronte della Gioventù, dal 1991 è componente del Comitato centrale del Movimento Sociale Italiano. In seguito, dal congresso di Fiuggi del gennaio 1995, è componente dell’Assemblea nazionale di Alleanza Nazionale, fino al 2003. Inizia la sua attività giornalistica collaborando con alcune riviste politiche (come “Proposta”) e con il quotidiano “Il secolo d’Italia“, dove viene assunto nel 1993. Collabora poi con “Il Giornale“. Tra il 1995 e il 1996 è direttore del periodico “L’Italia settimanale”, in cui si distingue per copertine e titoli di impatto.