Gaffe di Pierluigi Diaco a Bellamà. Nella puntata di ieri, 16 novembre, il conduttore ha chiesto al pubblico di fare un forte applauso alla memoria di Umberto Balsamo, dopo l’esibizione di Manuela Villa sulle note della celebre “Balla”. Il cantautore però è vivo e vegeto, tanto che ha poi risposto ironicamente su Facebook: “Presente!”.

“Non lo conoscevate. Magari il brano sì, ma l’autore no, eh, dite la verità?””, ha detto in diretta il conduttore rivolgendosi al pubblico dei giovani della Generazione Z. “Un bravissimo autore, Umberto Balsamo, facciamo un applauso alla sua memoria”, ha aggiunto Diaco. Resosi conto della gaffe, questa mattina il presentatore ha chiamato personalmente Balsamo per scusarsi.

Poi ha registrato un video affidato ai canali social della Rai: “Questa mattina ho chiamato personalmente Umberto Balsamo per chiedere scusa in relazione alla puntata di ieri, in cui ho chiamato un applauso in sua memoria. Ho commesso un gravissimo errore, mi sono scusato con lui, mi scuserò con il pubblico lunedì nella diretta di BellaMà. Balsamo ha compreso ed è stato fin troppo paziente e di questo gli sono grato. Può capitare, ma un giornalista ha il dovere di chiedere scusa quando sbaglia. Questo accadrà lunedì, pubblicamente. Un abbraccio a tutti”, ha detto Diaco.