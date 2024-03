Piccole donne: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, venerdì 8 marzo 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Piccole donne (Little Women), film del 2019 scritto e diretto da Greta Gerwig. Il film è il settimo adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Louisa May Alcott. Fanno parte del cast Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza Scanlen, Laura Dern, Timothée Chalamet, Meryl Streep, Tracy Letts, Bob Odenkirk, James Norton, Louis Garrel e Chris Cooper. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

New York, 1868. Jo March, un’insegnante a New York City, va dal signor Dashwood, un editore che accetta di pubblicare una storia che ha scritto. Sua sorella minore, Amy, che è a Parigi con la zia March, partecipa a una festa con l’amico e vicino di casa Laurie. Amy si arrabbia per il comportamento da ubriaco di Laurie che la prende in giro per aver passato del tempo con il ricco uomo d’affari Fred Vaughn. A New York, Jo ci rimane male quando Friedrich Bhaer, un professore interessato a lei, dà un feedback critico sulla sua scrittura, facendola arrabbiare. Dopo aver appreso da una lettera che la malattia di sua sorella Beth è peggiorata, Jo torna a casa a Concord, nel Massachusetts.

Sette anni prima, nel 1861, durante una festa con sua sorella Meg, Jo incontra Laurie. La mattina di Natale, la madre delle ragazze, “Marmee”, le convince a dare la colazione alla loro povera vicina, la signora Hummel, e ai suoi figli affamati. Dopo essere tornati a casa, trovano un tavolo pieno di cibo dato loro dal vicino e nonno di Laurie, il signor Laurence. Marmee poi legge una lettera del padre che combatte nella guerra civile americana. Jo scrive regolarmente a zia March, sperando che zia March la inviti in Europa.

Quando Meg, Jo, Laurie e John, il tutore di Laurie e futuro marito di Meg, vanno a teatro, una gelosa Amy brucia gli scritti di Jo. La mattina dopo, Amy, desiderando che una Jo sconvolta la perdoni, insegue lei e Laurie su un lago dove stanno pattinando. Salvano Amy quando cade nel ghiaccio. Il signor Laurence nota la tranquillità di Beth e la invita a suonare il pianoforte della sua defunta figlia a casa sua. Meg si siede con John nel presente dopo aver acquistato un tessuto costoso che non possono permettersi ed esprime la sua infelicità per essere povera. Laurie fa visita ad Amy per scusarsi per il suo comportamento, esortandola a non sposare Fred ma invece a sposarlo. Sebbene innamorata di Laurie, Amy rifiuta, arrabbiata per essere sempre seconda a Jo. Nonostante questo, rifiuta anche la proposta di Fred.

Piccole donne: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Piccole donne, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Saoirse Ronan: Josephine “Jo” March

Emma Watson: Margaret “Meg” March

Florence Pugh: Amy March

Eliza Scanlen: Elizabeth “Beth” March

Laura Dern: Marmee March

Timothée Chalamet: Theodore “Laurie” Laurence

Meryl Streep: zia March

Tracy Letts: sig. Dashwood

James Norton: John Brooke

Bob Odenkirk: sig. March

Louis Garrel: Friedrich Bhaer

Chris Cooper: sig. Laurence

Jayne Houdyshell: Hannah

Dash Barber: Fred Vaughn

Hadley Robinson: Sallie Gardiner Moffat

Abby Quinn: Annie Moffat

Maryann Plunkett: sig.ra Kirke

Streaming e tv

Dove vedere Piccole donne in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 8 marzo 2024 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.