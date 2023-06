Perché Piazzapulita non va in onda in diretta su La7: il motivo e quando torna

Perché stasera Piazzapulita non va in onda con una nuova puntata (ma in replica) su La7 come ogni giovedì sera? Ve lo diciamo subito: nessun caso particolare, il programma di Corrado Formigli – come ogni stagione – si è fermato per l’estate. Lo scorso giovedì è infatti stata trasmessa l’ultima puntata della stagione 2022-2023. Da oggi, giovedì 22 giugno 2023, il talk quindi non andrà in onda e lascerà spazio ad altri programmi della rete o a repliche dello stesso. Quando tornerà Corrado Formigli con tutti i suoi ospiti e inchieste? L’ufficialità non c’è ancora, ma – salvo colpi di scena – Piazzapulita dovrebbe tornare in onda nel mese di settembre. Ovviamente su La7.

Streaming e tv

Dove vedere Piazzapulita in tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì sera a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.