Perché Piazzapulita stasera non va in onda: il motivo e quando torna

Perché Piazzapulita stasera, giovedì 6 giugno 2024, non va in onda su La7 come al solito? Ve lo diciamo subito: il programma di Corrado Formigli, in vista delle elezioni europee (in programma l’8 e 9 giugno), ha cambiato il giorno di messa in onda. La puntata di stasera è stata infatti anticipata a lunedì 3 giugno; la prossima invece andrà in onda regolarmente giovedì 13 giugno. Stasera al suo posto su La7 verrà trasmesso lo speciale elezioni del TgLa7 condotto, ovviamente, da Enrico Mentana.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché stasera Piazzapulita non va in onda, ma dove vedere le puntate e i servizi in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.