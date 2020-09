Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della prima puntata di stasera, 10 settembre 2020

Parte questa sera, 10 settembre 2020, una nuova edizione di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento di La7 condotta da Corrado Formigli. In diretta dalle 21.15 torna dunque l’apprezzata trasmissione che ha come sempre al centro i temi di più stretta attualità politica ed economica, a cominciare dal Coronavirus. Non mancheranno i servizi e le inchieste. Ma quali sono gli ospiti della prima puntata di stasera, 10 settembre? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti prima puntata, 10 settembre

Al centro della prima puntata della nuova stagione di Piazzapulita, da stasera su La7 dalle 21.15, la pandemia di Covid-19 che continua a non darci tregua. Nelle ultime settimane si è infatti registrato un considerevole aumento del numero dei contagi, e le cose potrebbero peggiorare nei prossimi giorni con la riapertura delle scuole e il ritorno al lavoro di molta gente. A che punto è la corsa al vaccino? Quando sarà disponibile?

In che modo e con quali misure di sicurezza i nostri ragazzi torneranno a scuola? Queste alcune delle domande a cui si proverà a rispondere nel corso della puntata di Piazzapulita di oggi, 10 settembre. Ci sarà spazio anche per un’inchiesta sui negazionisti del Covid, dopo la manifestazione a Roma dello scorso weekend.

Come di consueto, non mancheranno gli ospiti: nello studio di Corrado Formigli e in collegamento interverranno il professore di Microbiologia all’Università di Padova Andrea Crisanti; l’immunologo e direttore scientifico dell’Humanitas di Milano Alberto Mantovani; il professore di Anestesia e Rianimazione del San Raffaele di Milano Alberto Zangrillo, i giornalisti Mario Calabresi, Riccardo Iacona, Paolo Mieli e Antonio Padellaro; lo psicoanalista Massimo Ammaniti e lo scrittore Sandro Veronesi. Nel corso della serata, come sempre, un nuovo racconto dello scrittore Stefano Massini.

Parlando di questa nuova edizione, il conduttore in un’intervista all’Adnkronos ha confermato che non ci sarà il pubblico “affinché il rumore delle parole riecheggi nello studio senza essere coperto dagli applausi e ognuno si prenda la responsabilità delle parole che usa; scenografia più ariosa e aperta, con uno spazio praticabile più ampio, funzionale a migliorare il racconto e l’immancabile tavolo per approfondire il tema al centro dell’inchiesta. Faremo le pulci – ha aggiunto Formigli – a chi ci governa per capire se è in grado di sfruttare l’enorme opportunità rappresentata dai 200 miliardi che verranno dati all’Italia dall’Unione Europea nei prossimi anni”.

Piazzapulita, dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere Piazzapulita in tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando, al 507 (per la versione in HD) del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

