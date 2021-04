Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 8 aprile 2021

Questa sera, giovedì 8 aprile 2021, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. L’apprezzato programma anche stasera avrà come sempre al centro i temi di più stretta attualità politica ed economica, a cominciare dall’emergenza Covid. Non mancheranno i servizi e le inchieste. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 8 aprile, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

In primo piano la politica, con i primi dissidi tra la maggioranza che sostiene il governo Draghi, e ovviamente la campagna vaccinale. L’obiettivo è quello di arrivare alle 500mila somministrazioni giornaliere, ma il piano potrebbe subire un rallentamento dopo che il Ministero della Salute ha raccomandato l’uso di AstraZeneca per gli over 60. Intanto mentre in Italia la campagna vaccinale è in difficoltà, alcuni Paesi europei cominciano a riaprire. Come la Spagna: a Madridb ere una birra al pub come aperitivo, cenare al ristorante con gli amici e poi fare quattro salti in discoteca è già possibile. E noi quando ne usciremo? Quando ci saranno le prime riaperture? Tra gli ospiti di Piazzapulita di oggi, 8 aprile: il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia; il professore di microbiologia dell’Università di Padova Andrea Crisanti; l’ex Direttore Esecutivo dell’EMA Guido Rasi; i giornalisti Mario Calabresi, Annalisa Cuzzocrea, Peter Gomez e Barbara Serra; Beatrice Lorenzin (PD) e il cuoco Fabio Picchi. Non mancherà un nuovo racconto di Stefano Massini.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando, al 507 (per la versione in HD) del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

