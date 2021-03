Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 4 marzo 2021

Questa sera, giovedì 4 marzo 2021, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. L’apprezzato programma anche stasera avrà come sempre al centro i temi di più stretta attualità politica ed economica, a cominciare dal Coronavirus. Non mancheranno i servizi e le inchieste. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 4 marzo, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata di oggi l’inchiesta di PiazzaPulita sulle false mascherine. Sempre in tema Covid, si parlerà poi del pericolo delle varianti, che si stanno diffondendo in maniera sempre più preoccupante in Italia e nel mondo. Si va verso una nuova zona rossa nazionale? Dal 6 marzo inoltre entra in vigore il nuovo Dpcm, il primo dell’era Draghi. E ancora il piano vaccinale, con il governo che deve fare i conti con i ritardi nella consegna delle dosi da parte delle aziende farmaceutiche. Di questo e di molto altro si parlerà nello studio di Corrado Formigli con ospiti, giornalisti, politici e opinionisti.

Per quanto riguarda la politica, la notizia del giorno è la decisione di Nicola Zingaretti di dimettersi da segretario del Pd. Tra gli ospiti di oggi di PiazzaPulita, 4 marzo: l’infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli; il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri; Pier Luigi Bersani; la Direttrice Centrale dell’ISTAT Linda Laura Sabbadini; la divulgatrice scientifica Roberta Villa; il Direttore della Festa del Cinema di Roma Antonio Monda. Appuntamento dalle 21.15 su La7.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando, al 507 (per la versione in HD) del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

