Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 3 giugno 2021

Questa sera, giovedì 3 giugno 2021, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. L’apprezzato programma anche stasera avrà come sempre al centro i temi di più stretta attualità politica ed economica, a cominciare dall’emergenza Covid. Non mancheranno i servizi e le inchieste. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 3 giugno, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Il programma di Corrado Formigli si occuperà come di consueto dell’andamento della pandemia in Italia e della campagna vaccinale. I numeri dei contagi e delle ospedalizzazioni fortunatamente sono in costante calo per cui iniziamo ad intravedere la luce in fondo al tunnel. Di questo si parlerà con il microbiologo dell’università di Padova Andrea Crisanti, l’unico scienziato che continua a predicare cautela nelle riaperture a differenza dalla maggior parte dei suoi colleghi, che ormai sembrano allineati sulla politica di allentamenti decisa dal governo Draghi.

Un ampio blocco della puntata di oggi di Piazzapulita, secondo le anticipazioni, verrà dedicato al dibattito sul giustizialismo in Italia con servizi esclusivi e reportage commentati dagli ospiti in studio. Un tema molto caldo in questi giorni dopo le pesantissime condanne nel processo Ambiente Svenduto riguardo all’ex Ilva di Taranto: 22 anni a Fabio Riva, 20 a Nicola. Ventuno per Archinà, 3 anni e 6 mesi a Vendola. Proprio Nichi Vendola, ex Governatore della Puglia, sarà ospiti in studio da Corrado Formigli per commentare la sentenza. Inoltre stasera a Piazzapulita si parlerà anche della legge contro l’omotransfobia insieme al suo primo firmatario, il deputato del Pd Alessandro Zan. Un disegno di legge che divide la maggioranza di governo, con i partiti di centrodestra fortemente contrari. Sul tema omofobia da non perdere nel corso della puntata un reportage esclusivo dalla Polonia, l’unico Paese dell’Unione Europa in cui non esiste alcuna forma di riconoscimento legale per le coppie omosessuali. Vediamo ora tutti gli ospiti della puntata di oggi, 3 giugno 2021, di Piazzapulita.

Andrea Crisanti: microbiologo

Nichi Vendola: ex presidente Regione Puglia

Barbara Lezzi: senatrice M5S

Vincenzo Sofo: europarlamentare Lega

Alessandro Zan: deputato PD

Mario Calabresi: giornalista

Selvaggia Lucarelli: giornalista

Antonio Padellaro: giornalista

Gaia Tortora: giornalista

L’appuntamento con la nuova puntata di Piazzapulita è per questa sera giovedì 3 giugno alle ore 21,15 su La7.

In tv e streaming

