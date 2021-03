Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 25 marzo 2021

Questa sera, giovedì 25 marzo 2021, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. L’apprezzato programma anche stasera avrà come sempre al centro i temi di più stretta attualità politica ed economica, a cominciare dall’emergenza Covid. Non mancheranno i servizi e le inchieste. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 25 marzo, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Stasera il blocco più corposo di Piazzapulita sarà dedicato all’analisi della situazione epidemiologica italiana. In particolare l’andamento della campagna vaccinale, con il presidente del Consiglio Mario Draghi che ha fissato l’obiettivo di raggiungere le 500mila vaccinazioni giornaliere entro fine aprile. Inoltre, proseguiranno le inchieste sui temi caldi dell’agenda politica, con la crisi del Movimento 5 Stelle. Da non perdere, secondo le anticipazioni di Piazzapulita, un servizio sul caso di Israele: una vera e propria isola felice. Al 24 marzo si registrano il 57% di vaccinati con appena 9 morti. Il Paese sembra vedere davvero la luce in fondo al tunnel: oltre la metà della popolazione può già andare liberamente al pub, in palestra e al cinema. Basta un pass. Infine, non mancheranno gli approfondimenti sull’attualità.

Tra gli ospiti di Piazzapulita di oggi, 25 marzo: l’imprenditore Carlo Bonomi, la docente universitaria Guendalina Graffigna e i giornalisti Annalisa Cuzzocrea, Massimo Giannini, Francesca Nava e Barbara Serra. Ci saranno anche il divulgatore scientifico Andrea Crisanti e il fisico italo-americano Alessandro Vespignani, noto anche per i suoi studi sull’epidemiologica computazionale.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando, al 507 (per la versione in HD) del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

