Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 1 aprile 2021

Questa sera, giovedì 1 aprile 2021, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. L’apprezzato programma anche stasera avrà come sempre al centro i temi di più stretta attualità politica ed economica, a cominciare dall’emergenza Covid. Non mancheranno i servizi e le inchieste. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 1 aprile, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Mentre l’Inghilterra è uscita dall’incubo delle morti per covid e si appresta ad entrare in una fase di “quasi normalità”, l’Italia è ancora alle prese con un altissimo numero di decessi. Quando si abbasserà anche da noi la mortalità dovuta al virus? Poi riflettori puntati sull’altro tema portante della puntata: la sicurezza dei vaccini, ma soprattutto la percezione di Astrazeneca sul cui utilizzo l’opinione pubblica è ancora molto divisa. Il via libera dell’ente di sicurezza europeo non ha tranquillizzato una fetta di popolazione che teme ancora gli effetti collaterali del farmaco anglo-svedese e preferirebbe essere vaccinata con Pfizer, Moderna o con Johnson & Johnson che a breve sarà introdotto anche in Italia. Sono timori fondati? C’è davvero una percentuale maggiore di rischio per chi riceve il vaccino Astrazeneca? Sempre in tema di vaccini, Formigli dedicherà poi un focus alle tanto discusse liste d’attesa e alle precedenze diversa da territorio a territorio. L’Italia in questo sembra tutto tranne che uno Stato unico, perché in pratica ogni Regione si comporta come gli pare… Tra gli ospiti di Piazzapulita di oggi, 1 aprile:

Antonella Viola: immunologa dell’Università di Padova

Guido Rasi: ex Direttore Esecutivo dell’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA)

Nino Cartabellotta: Presidente della Fondazione GIMBE

Stefano Bonaccini: Presidente della Regione Emilia Romagna

Carlo Calenda: leader di Azione

Beatrice Lorenzin: deputata (PD)

Nicola Fratoianni: Segretario di Sinistra Italiana

Selvaggia Lucarelli: giornalista

Antonio Padellaro: giornalista

Federico Rampini: giornalista

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando, al 507 (per la versione in HD) del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

