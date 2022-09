Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 8 settembre 2022

Questa sera, giovedì 8 settembre 2022, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 8 settembre 2022, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Stasera, giovedì 8 settembre 2022, il giornalista Corrado Formigli nella prima puntata della nuova edizione, affronterà le tematiche della campagna elettorale, a poche settimane dal voto. Che Italia sarà quella di Giorgia Meloni se, come sembra, la leader di Fratelli d’Italia è destinata a salire a Palazzo Chigi? Le sanzioni alla Russia sono realmente efficaci o Putin sta vincendo la guerra economica? Saranno queste alcune delle domande alle quali cercherà di rispondere la prima puntata della nuova stagione di Piazzapulita in onda questa sera dalle 21.15, su La7. Tra gli ospiti di Corrado Formigli: il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta; il leader del Terzo Polo, Carlo Calenda; la scrittrice ungherese Edith Bruck; l’ex Amministratore Delegato di SNAM, Marco Alverà; Nunzia De Girolamo e i giornalisti Francesco Borgonovo, Mario Calabresi, Stefano Cappellini, David Parenzo e Antonio Padellaro. Nel corso della serata tornerà anche lo scrittore Stefano Massini con uno dei suoi racconti.

In tv e streaming

