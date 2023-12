Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 7 dicembre 2023

Questa sera, giovedì 7 dicembre 2023, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 7 dicembre 2023, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Il programma propone un’inchiesta sul caso Delmastro, si occupa dei funerali di Giulia Cecchettin e del dibattito sul patriarcato in Italia. Spazio anche alla Lega di Salvini, al bivio tra Europa e sovranismo. Tra gli ospiti, il rappresentante speciale dell’UE per la regione del Golfo Luigi Di Maio; i giornalisti Aldo Cazzullo, Massimo Giannini, Alessandro De Angelis, Francesco Borgonovo, Francesco Specchia e Mario Adinolfi; il Sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi; la scrittrice Maura Gancitano; la filosofa Giorgia Serughetti; lo psichiatra dell’Istituto Auxologico Italiano Leonardo Mendolicchio; l’avvocata Annamaria Bernardini De Pace e l’eurodeputata Alessandra Moretti (PD).

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.