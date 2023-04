Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 6 aprile 2023

Questa sera, giovedì 6 aprile 2023, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 6 aprile 2023, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Fra i temi affrontati, si tornerà a discutere delle parole pronunciate dal Presidente del Senato Ignazio La Russa in riferimento all’attentato di Via Rasella, dal quale scaturì la tragedia dell’eccidio alle Fosse Ardeatine. Si cercherà di capire se si tratta di battaglie identitarie o dell’intenzione di distrarre il pubblico dai problemi contingenti. Ci saranno poi un’inchiesta sul presunto antisemitismo dell’estrema destra a Ferrara ed informazioni sulle conseguenze che il carovita sta portando all’interno delle famiglie italiane. Anche stasera saranno ospiti giornalisti, professori, esperti in vari campi e politici.

Nel dettaglio gli ospiti della puntata di stasera di Piazzapulita saranno: la professoressa Elsa Fornero, i professori Tito Boeri e Alessandro Campi; Chiara Grimaudo del Partito Democratico; i giornalisti Francesco Borgonovo, Annalisa Chirico e Stefano Cappellini. E poi non mancherà un intervento certamente esplosivo di Vittorio Sgarbi, attuale sottosegretario alla Cultura.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.