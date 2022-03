Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 3 marzo 2022

Questa sera, giovedì 3 marzo 2022, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, il conduttore sarà anche inviato, e realizzerà importanti reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 3 marzo 2022, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Piazzapulita, programma di approfondimento di Corrado Formigli, stasera si occuperà di tanti argomenti diversi, in particolare politici. In primo piano ovviamente il conflitto in corso tra Russia e Ucraina. A Piazzapulita un reportage esclusivo proprio dall’Ucraina di Alessio Lasta per comprendere al meglio la situazione approfondire sul campo i temi di cui tutti parlano. I temi centrali del dibattito sono l’esodo verso la Polonia della popolazione ucraina, l’accoglienza, la paura di chi è rimasto trappola, il racconto delle notti nei rifugi. E poi la parte politica con i tavoli internazionali delle trattative, le sanzioni contro la Russia, la corsa agli armamenti.

Tanti gli ospiti del programma per parlare di questi temi tra cui il Generale e Presidente del Comitato militare dell’Unione europea Claudio Graziano e il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio per l’approccio più istituzionale alla vicenda. E poi la politologa e direttrice dell’Istituto Affari Internazionali Nathalie Tocci; il consigliere scientifico di Limes Germano Dottori; i giornalisti Federico Fubini e Alberto Negri, Nunzia De Girolamo e lo storico dell’arte Tomaso Montanari.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando, al 507 (per la versione in HD) del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.