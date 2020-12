Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 3 dicembre

Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 3 dicembre 2020

Questa sera, giovedì 3 dicembre 2020, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. L’apprezzato programma anche stasera avrà come sempre al centro i temi di più stretta attualità politica ed economica, a cominciare dal Coronavirus. Non mancheranno i servizi e le inchieste. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 3 dicembre, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Durante la puntata si parlerà ovviamente dell’emergenza Covid 19 in Italia e in particolare del decreto approvato nella notte e che Conte presenterà in diretta: in questo dpcm si vietano gli spostamenti tra regioni e l’uscita dai comuni il 25 e il 26 dicembre e anche l’1 gennaio. Si parlerà anche dei vaccini e poi anche di immigrazione con un’inchiesta esclusiva che ricostruirà le ultime ore di vita di Youssuf, il bambino salvato dalla Open Arms, morto in attesa di una evacuazione medica. Tanti gli ospiti come sempre: l’ammiraglio Giuseppe Ge Giorgi, Gad Lerner, l’ex ministro dell’Interno Marco Minniti, la giornalista Annalisa Cuzzocrea, Carlo Calenda e il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano. Poi Roberto Saviano, il ministro della Salute Roberto Speranza.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando, al 507 (per la versione in HD) del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

