Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 29 settembre 2022

Questa sera, giovedì 29 settembre 2022, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 29 settembre 2022, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Stasera, giovedì 29 settembre 2022, il giornalista Corrado Formigli analizzerà in particolare gli esiti del voto del 25 settmebre, che hanno visto il netto predominio di Fratelli d’Italia, con il 26% di consensi. In studio l’ex presidente della Camera Laura Boldrini. Tra gli ospiti di questa puntata anche i giornalisti Alessandra Sardoni, Paolo Mieli, Michele Santoro, Stefano Cappellini e Antonio Padellaro. Al tavolo anche Nunzia De Girolamo ex parlamentare di Forza Italia, ora conduttrice e moglie dell’esponente PD Francesco Boccia. Si parlerà poi della Lega, con il netto calo di consensi e degli equilibri all’interno del centrodestra in vista della formazione del nuovo governo, che con ogni probabilità sarà guidato da Giorgia Meloni, prima donna premier del nostro Paese. Che Italia sarà?

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.