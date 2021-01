Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 28 gennaio

Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 28 gennaio 2021

Questa sera, giovedì 28 gennaio 2021, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. L’apprezzato programma anche stasera avrà come sempre al centro i temi di più stretta attualità politica ed economica, a cominciare dal Coronavirus. Non mancheranno i servizi e le inchieste. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 28 gennaio, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Stasera si parlerà – ovviamente – della difficile situazione politica. Dopo le dimissioni del Governo Conte, al Quirinale sono iniziate le consultazioni. Ora la gestione della crisi è nelle mani del presidente della Repubblica Mattarella. Quali gli scenari più probabili? Si va verso un Conte ter o un governo guidato da un altro esponente? Il centrodestra intanto propende per il ritorno al voto. Se ne parlerà con alcuni noti giornalisti e commentatori come Antonio Padellaro e Annalisa Cuzzocrea.

Spazio poi, secondo le anticipazioni di Piazzapulita, ai temi legati al Covid. In un anno i primi 10 miliardari del mondo, da Bezos a Gates, hanno aumentato il loro patrimonio di 540 miliardi di dollari. Il Covid è dunque (anche) il virus della diseguaglianza. Tra gli ospiti il virologo Andrea Crisanti, il professore ed ex direttore generale dell’AIFA Luca Pani e le giornaliste Selvaggia Lucarelli e Federica Angeli. Mentre si fanno i conti con i ritardi nelle consegne delle dosi del vaccino, non mancano i furbetti che lo hanno somministrato anticipatamente ad amici e parenti.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando, al 507 (per la versione in HD) del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

