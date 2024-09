Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 26 settembre 2024

Questa sera, giovedì 26 settembre 2024, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 26 settembre 2024, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Questa sera si affronteranno diversi temi. Mai un attacco così devastante sul suolo del Libano: coi suoi reportage Piazzapulita entra dentro la guerra che rischia di sconvolgere per sempre il Medio Oriente, con enormi ripercussioni in Occidente. Si parlerà poi del referendum sul diritto di cittadinanza e sugli ultimi sviluppi del caso Boccia Sangiuliano.

Parteciperanno alla puntata di oggi il giornalista Gad Lerner, la reporter Francesca Mannocchi, il leader di Italia Viva Matteo Renzi, la giornalista Serena Bortone, il diplomatico Giampiero Massolo; la storica Michela Ponzani, la giornalista Carmen Lasorella e il giornalista Francesco Specchia. Come sempre, tornerà anche Stefano Massini con un nuovo racconto.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.