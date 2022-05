Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 26 maggio 2022

Questa sera, giovedì 26 maggio 2022, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, il conduttore sarà anche inviato, e realizzerà importanti reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 26 maggio 2022, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Stasera, giovedì 26 maggio 2022, il giornalista Corrado Formigli tratterà i temi caldi dell’agenda politica estera e di politica interna, con affondi e approfondimenti sull’attualità e, soprattutto, sul conflitto tra Russia e Ucraina. La maggioranza di Governo non c’è più? La nuova guerra globale sarà la recessione? Nel corso della serata, inoltre, un’inchiesta esclusiva di Alberto Nerazzini sui legami tra ‘ndrangheta e politica sul litorale romano.

Tra gli ospiti di Corrado Formigli: il procuratore Nicola Gratteri; il fisico Carlo Rovelli, il consigliere diplomatico di Zelensky, Igor Zhovkva; il Direttore dell’Osservatorio Conti Pubblici Italiani Carlo Cottarelli; il professore dell’Università Bocconi di Milano Tito Boeri e i giornalisti Mario Calabresi, Annalisa Cuzzocrea e Luca Telese. Nel corso della serata non mancherà un nuovo racconto di Stefano Massini.

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.