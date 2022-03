Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 24 marzo 2022

Questa sera, giovedì 24 marzo 2022, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, il conduttore sarà anche inviato, e realizzerà importanti reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 24 marzo 2022, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Piazzapulita, programma di approfondimento di Corrado Formigli, stasera si occuperà di tanti argomenti diversi, in particolare politici. In primo piano ovviamente il conflitto in corso tra Russia e Ucraina. Gli inviati di Piazzapulita in prima linea. L’analisi degli scenari militari. Le trattative internazionali in corso e il ruolo della Cina. Questi alcuni dei temi della puntata di stasera. Tra gli ospiti di Corrado Formigli:

Selvaggia Lucarelli

Nathalie Tocci

Alessandro Orsini

Federico Fubini

Angela Mauro

Mario Calabresi

Alberto Negri

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando, al 507 (per la versione in HD) del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.