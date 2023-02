Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 23 febbraio 2023

Questa sera, giovedì 23 febbraio 2023, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 23 febbraio 2023, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

In primo piano la guerra in Ucraina iniziata da un anno domani. Fin dove si può spingere Putin? Ci sono spazi per una tregua? Quanto a lungo l’Occidente può permettersi di sostenere Kiev? Quanto pesa la censura nell’informazione di guerra? Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: Vera Politkovskaja, figlia della giornalista russa assassinata Anna Politkovskaja; i giornalisti Francesco Borgonovo, Mario Calabresi, Stefano Cappellini, Paolo Giordano, Alberto Negri, David Parenzo e Andrea Sceresini; la professoressa ordinaria di Filosofia Teoretica all’Università La Sapienza di Roma Donatella Di Cesare; l’ex consigliere di Putin Sergej Markov; l’analista e direttore di Domino Dario Fabbri e il politologo Vittorio Emanuele Parsi. Nel corso della serata non mancherà un nuovo racconto di Stefano Massini.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.