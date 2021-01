Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 21 gennaio

Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 21 gennaio 2021

Questa sera, giovedì 21 gennaio 2021, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. L’apprezzato programma anche stasera avrà come sempre al centro i temi di più stretta attualità politica ed economica, a cominciare dal Coronavirus. Non mancheranno i servizi e le inchieste. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 21 gennaio, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Stasera si parlerà – ovviamente – della difficile situazione politica. Il Governo Conte, dopo aver ottenuto la fiducia alla Camera e una più risicata al Senato, in questi giorni dovrà concentrarsi nell’allargare la maggioranza, attraverso la cosiddetta “quarta gamba”, per avere i numeri per governare soprattutto a Palazzo Madama. I cosiddetti “volenterosi” potrebbero costruire un nuovo gruppo e appoggiare il Governo, dopodiché potrebbe esserci un rimpasto. A Piazzapulita previsti servizi, ospiti in studio e in collegamento.

La pagina politica verrà trattata con un servizio intitolato “A volte ritornano”, su personaggi come Antonio Razzi che in passato si sono dimostrati “responsabili”. Tra gli ospiti il leader di Azione Carlo Calenda, l’esponente del Pd Andrea Orlando, la giornalista Selvaggia Lucarelli, il fondatore di Emergency Gino Strada. Tema della serata sarà poi il Covid, la crisi economica e i vaccini. Tra gli ospiti, l’immunologa dell’Università di Padova Antonella Viola. Nel mondo sono state somministrate oltre 40 milioni di dosi di vaccino. Nei paesi poveri? 25 in totale: se ne parlerà in un’inchiesta in onda stasera.

Da non perdere poi il reportage di Sara Giudice dalla Bosnia, dove la neve e il gelo si sono abbattuti sulla rotta dei migranti che provano a raggiungere l’Europa. Ospiti di stasera anche Mario Calabresi, Adele Grisendi, Alessandro De Angelis, Sergio Staino. Tra le inchieste, quella di Micaela Farrocco sui no-vax nelle Rsa: che succede se un operatore sanitario di quelle strutture rifiuta il vaccino anti-Covid?

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando, al 507 (per la versione in HD) del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

