Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 21 dicembre 2023

Questa sera, giovedì 21 dicembre 2023, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 21 dicembre 2023, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

In primo piano questa sera l’evolversi del conflitto tra Israele e Hamas. E ancora la corsa contro il tempo del Governo sui conti pubblici. L’opposizione in ordine sparso. La ONG Mediterranea di Casarini sotto accusa, la parola alla difesa. Tra gli ospiti di Corrado Formigli: il rappresentante speciale dell’UE per la regione del Golfo Luigi Di Maio; l’ex Premier Romano Prodi; Michele Serra; Carlo Calenda (Azione); Luca Casarini (Mediterranea Saving Humans) e i giornalisti Roberto D’Agostino (Dagospia), Antonio Padellaro (Il Fatto Quotidiano), Marianna Aprile (Oggi), Mario Calabresi (Chora Media), Francesco Borgonovo (La Verità) e Carmen Lasorella.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.