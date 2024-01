Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 18 gennaio 2024

Questa sera, giovedì 18 gennaio 2024, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 18 gennaio 2024, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Il programma si occuperà della detenzione della cittadina italiana Ilaria Salis in Ungheria. Roberto, padre di Ilaria, sarà in studio con Corrado Formigli per raccontare le condizioni della carcerazione e le richieste della famiglia al Governo italiano. Spazio anche alla candidatura di Donald Trump alle Presidenziali in America ed alla sfida Meloni – Schlein in vista di elezioni regionali ed europee. Tra gli ospiti l’ex Premier Matteo Renzi; Michele Serra; il professore dell’Università Bocconi di Milano Tito Boeri; il sociologo Stefano Allievi e i giornalisti Mario Calabresi, Fabio Dragoni e Federico Rampini.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.