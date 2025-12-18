Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 18 dicembre 2025

Questa sera, giovedì 18 dicembre 2025, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 18 dicembre 2025, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Il programma oggi non va in onda per la pausa natalizia e tornerà regolarmente dopo le feste. Al suo posto in prima serata su La7 il film storico Il processo di Norimberga.

