TV

Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 18 dicembre 2025

di Antonio Scali
Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 18 dicembre 2025

Questa sera, giovedì 18 dicembre 2025, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 18 dicembre 2025, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Il programma oggi non va in onda per la pausa natalizia e tornerà regolarmente dopo le feste. Al suo posto in prima serata su La7 il film storico Il processo di Norimberga.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

