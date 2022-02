Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 17 febbraio 2022

Questa sera, giovedì 17 febbraio 2022, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, il conduttore sarà anche inviato, e realizzerà importanti reportage. Tra le novità una rubrica curata da Selvaggia Lucarelli dal nome #PiazzaSelvaggia. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 17 febbraio 2022, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Piazzapulita, programma di approfondimento di Corrado Formigli, stasera si occuperà di tanti argomenti diversi, in particolare politici. Tra gli argomenti: l’aumento dei costi dell’energia che si abbatte sulle aziende e le famiglie italiane già profondamente provate dalla pandemia, con la possibilità di un ritorno al nucleare; e ancora un reportage dall’Ucraina, con la minaccia concreta di un’invasione da parte della Russia. Le ultime news sul Covid e le polemiche tra i partiti, con la Corte Costituzionale che ha dichiarato inammissibili i referendum sulla cannabis e l’eutanasia legale. Ospiti di questa sera a Piazzapulita, il magistrato Nino Di Matteo, il filosofo Massimo Cacciari, il direttore Sanitario dell’INMI Spallanzani Francesco Vaia, l’ex parlamentare Nunzia De Girolamo, i giornalisti Federico Fubini, Antonino Monteleone e Valentina Petrini. Nel corso della serata tornerà anche lo scrittore Stefano Massini con uno dei suoi racconti.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando, al 507 (per la versione in HD) del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.