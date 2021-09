Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 16 settembre 2021

Questa sera, giovedì 16 settembre 2021, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, il conduttore sarà anche inviato, e realizzerà importanti reportage. Tra le novità una rubrica curata da Selvaggia Lucarelli dal nome #PiazzaSelvaggia. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 16 settembre, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

“Raccontare la realtà, che è la nostra passione” è il motto di Formigli che si presenta per l’esordio con un proprio reportage. “Inchieste e reportage, ed un parterre di opinionisti autorevoli che saranno in ‘esclusiva’ solo da noi. I leader politici sono invitati ma alle nostre condizioni, senza tranelli ma senza sconti”, così Corrado Formigli presenta la nuova stagione di Piazzapulita, su La7 da giovedì 16 settembre 2021. “Ripartiamo finalmente in presenza, il che mi permette di lavorare a contatto con i miei autori e soprattutto con gli inviati: torniamo a incontrarci dopo un anno e mezzo tostissimo”.

Tra le novità del talk show c’è la presenza del giornalista in prima persona ‘sul campo’. “Quest’anno mi impegnerò ad andare io stesso nella realtà – rivela Formigli – A girare come inviato per l’Italia. Già nella prima puntata ci sarà un mio reportage sul caso Gkn a Campi Bisenzio. Non dunque la guerra della pandemia, ma la guerra del lavoro. Un tema emblematico, quello sul rischio della fine del lavoro dell’automobile in Italia”.

Sugli opinionisti “sono confermate le nostre punte Tito Boeri, Antonio Padellaro, Mario Calabresi, Annalisa Cuzzocrea, e da quest’anno una delle nostre voci politiche più autorevoli che ci sono in Italia che è Alessandra Sardoni – anticipa Formigli – In più, abbiamo affidato una rubrica a Selvaggia Lucarelli, che incrementerà al sua presenza e avrà una rubrica dal titolo ‘#piazzaselvaggia’, dove userà la sua vis polemica per smascherare fenomeni social e politici”.

Tra le anticipazioni della prima puntata di Piazzapulita, un reportage dall’Afghanistan ora controllato dai talebani e le storie di chi è riuscito a fuggire lasciando beni e affetti. Spazio anche al dibattito sul Green pass e sui vaccini che divide la politica e gli italiani. “La mia sensazione è che si parli troppo di green pass e di vaccini – rileva Formigli all’AdnKronos – Ne parleremo, ovviamente, ma senza dimenticare che sul tavolo di Draghi ci sono dei dossier fondamentali. Delocalizzazioni, il futuro del lavoro, il piano industriale dell’Italia. Ad esempio, stiamo andando verso la transizione ecologica, ma sappiamo che un’auto elettrica farà però perdere dei posti di lavoro: che fine faranno le persone che resteranno senza? Sono domande che ci si deve porre”.

Sul tema ‘caldo’ dei No vax e sull’intenzione di dar loro voce o meno in studio, il conduttore osserva: “È una discussione da stadio. I No vax nel nostro paese sono il 10% circa, poi ci sono una serie di persone che possono ancora essere convinte. Fanno parte di questo paese, un programma giornalistico non li può ignorare. Deve dargli semmai il giusto rilievo, e contestualizzare ciò che dicono. Siamo giornalisti, mica siamo censori”.

Vediamo ora gli ospiti della puntata di oggi, 16 settembre 2021, di Piazzapulita, alle ore 21,15 su La7: il leader del M5S Giuseppe Conte; l’immunologo e membro del Comitato Tecnico Scientifico Sergio Abrignani; il microbiologo dell’Università di Padova Andrea Crisanti; il professor Tito Boeri; Claudio Borghi Aquilini; Alessandro Di Battista; Marco Minniti e le giornaliste Annalisa Cuzzocrea, Selvaggia Lucarelli ed Alessandra Sardoni. Nel corso della serata tornerà anche lo scrittore Stefano Massini con uno dei suoi racconti.

In tv e streaming

