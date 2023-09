Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 14 settembre 2023

Questa sera, giovedì 14 settembre 2023, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 14 settembre 2023, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Tra i temi della prima puntata, il caso Vannacci e la situazione economica del Paese. Riuscirà il Governo a mantenere le troppe promesse fatte un anno fa in campagna elettorale? Si inizia inoltre a lavorare alla legge di bilancio, ma i soldi a disposizione sono pochi. Da non perdere un reportage da San Pietroburgo. Tra gli ospiti, Michele Serra, Mario Calabresi, Marianna Aprile, Francesco Borgonovo, Fabio Dragoni, Francesco Specchia, la storica Elisabetta Ponzani, la professoressa Elsa Fornero, Chiara Appendino (M5S), Rita Dalla Chiesa (FI) e il sindaco di Terni Stefano Bandecchi. Nel corso della serata torna anche lo scrittore Stefano Massini con uno dei suoi racconti.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.