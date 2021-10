Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 14 ottobre 2021

Questa sera, giovedì 14 ottobre 2021, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, il conduttore sarà anche inviato, e realizzerà importanti reportage. Tra le novità una rubrica curata da Selvaggia Lucarelli dal nome #PiazzaSelvaggia. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 14 ottobre, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Stasera nel corso del programma condotto da Corrado Formigli si parlerà del caos a Roma di sabato scorso durante la manifestazione No Green Pass, culminata con l’assalto alla sede della Cgil e diversi arresti. Una vera e propria guerriglia urbana, come accertato dai pm, guidata da esponenti di Forza Nuova, il partito neofascista attorno al quale la politica ora si divide circa la possibilità di un suo scioglimento da parte del governo. Chi c’era in quella piazza? La gestione della sicurezza ha avuto delle falle? Il tutto alla vigilia dell’introduzione dell’obbligo del Green pass sui luoghi di lavoro, che potrebbe provocare più di qualche problema e tensione. Si tornerà a parlare anche dell’inchiesta di Fanpage su Fratelli d’Italia e la lobby nera trasmessa in esclusiva televisiva da Piazzapulita.

Ma vediamo gli ospiti della puntata di oggi, 14 settembre 2021, di Piazzapulita, alle ore 21,15 su La7: Romano Prodi; l’imprenditore Guido Crosetto; Giuseppe Provenzano (PD), il microbiologo dell’Università di Padova Andrea Crisanti e i giornalisti Lilli Gruber, Alessandro Sallusti, Alessandra Sardoni e Fabrizio Roncone. Torna anche PiazzaSelvaggia, la rubrica di Selvaggia Lucarelli in cui la giornalista e influencer punterà i riflettori su fatti e personaggi del momento, commentando l’attualità del Paese con il suo stile graffiante e inconfondibile. Nel corso della serata tornerà anche lo scrittore Stefano Massini con uno dei suoi racconti.

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando, al 507 (per la versione in HD) del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.