Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 13 ottobre 2022

Questa sera, giovedì 13 ottobre 2022, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 13 ottobre 2022, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Stasera, giovedì 13 ottobre 2022, nel programma di Corrado Formigli si parlerà dell’attualità: in primo piano le trattative per la formazione del nuovo governo di centrodestra, con ogni probabilità guidato dalla prima donna premier, Giorgia Meloni. Si sono avviati i lavori del nuovo Parlamento, con l’elezione dei presidenti di Camera e Senato. Poi la crisi energetica in vista dell’inverno e il rischio della recessione. Nella puntata di stasera si parla anche della guerra in Ucraina e degli attacchi di Putin che si sono intensificati negli ultimi giorni. Ospite la vicepremier ucraina Iryna Vereshchuck.

Tra gli ospiti di Corrado Formigli anche Chiara Appendino del Movimento 5 Stelle e Carlo Cottarelli del Partito Democratico con cui si parlerà dei temi della politica, del nuovo parlamento e del governo. Argomenti affrontati anche con i giornalisti Giovanni Floris ed Ezio Mauro. Ci sarà anche il direttore di Domino Dario Fabbri. Torna Stefano Massini con i suoi racconti.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.