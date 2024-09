Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 12 settembre 2024

Questa sera, giovedì 12 settembre 2024, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 12 settembre 2024, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Nella prima puntata della stagione, al centro le elezioni americane più importanti della storia. La sfida all’ultimo voto tra Kamala Harris e Donald Trump vista attraverso una serie di racconti realizzati nella pancia dell’America più profonda, grazie al lavoro di Gregorio Romeo, inviato di Piazzapulita negli Stati Uniti lungo tutta questa stagione. Nel corso della prima puntata anche le sfide che sta affrontando il Governo Meloni, la vicenda Boccia – Sangiuliano, il caso Acca Larentia e il lavoro realizzato questa estate da Fanpage.it sui nostalgici del fascismo tra le fila dei giovani di Fratelli d’Italia. Tra gli ospiti, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, il rettore dell’Universita per Stranieri di Siena Tomaso Montanari, la professoressa Nadia Urbinati, i giornalisti Mario Calabresi, Francesco Cancellato e Paolo Mieli e la storica Michela Ponzani.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.