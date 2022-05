Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 12 maggio 2022

Questa sera, giovedì 12 maggio 2022, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, il conduttore sarà anche inviato, e realizzerà importanti reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 12 maggio 2022, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Stasera, giovedì 12 maggio 2022, il giornalista Corrado Formigli tratta i temi caldi dell’agenda politica estera e di politica interna, con affondi e approfondimenti sull’attualità e, soprattutto, sul conflitto tra Russia e Ucraina. Ospiti di stasera il segretario del PD Enrico Letta e il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Quando arriverà la fine di questo conflitto? C’è il rischio di un’escalation nucleare come sostiene l’intelligence americana? Da non perdere nel corso della puntata di oggi l’intervista a Murat Gabidullin, ex combattente del Gruppo Wagner, un’organizzazione paramilitare russa, per ascoltare il suo punto di vista unico sulla guerra. Con Conte e Letta si analizzeranno le divergenze tra i due partiti che rischiano di minare la coalizione, a cominciare dal tema dell’invio delle armi all’Ucraina. Altri ospiti di stasera sono il fotoreporter Gabriele Micalizzi, rientrato dai territori occupati dai russi. E poi il giornalista dissidente russo Alexander Nevzorov e il sociologo Marco Revelli. In studio anche Nunzia De Girolamo, il direttore de La Repubblica Maurizio Molinari e i giornalisti Mario Calabresi, Alberto Negri e Alessandra Sardoni.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.