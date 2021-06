Piacere sono un po’ incinta: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 2

Questa sera, giovedì 3 giugno 2021, su Rai 2 dalle 21.20 va in onda il film Piacere, sono un po’ incinta, divertente commedia sentimentale del 2010 per la regia di Alan Poul, con protagonisti Jennifer Lopez e Alex O’Loughlin. Ma vediamo tutti i dettagli sul film: la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in tv e in streaming.

Trama

Dopo una vita di incontri sentimentali che non portano a nulla, Zoe ha deciso che aspettare l’uomo giusto è una perdita di tempo. E poiché tra i suoi obiettivi diventare madre ha un ruolo centrale, prende la decisione di fare da sola e di tentare la strada dell’inseminazione artificiale. Ma quello stesso giorno conosce Stan e da lì a poco sboccia l’amore. Come farà a dirgli che sta aspettando un figlio?

Piacere sono un po’ incinta: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast completo di Piacere sono un po’ incinta. Prendono parte a questa commedia sentimentale attori amati dal pubblico come Jennifer Lopez e Alex O’Loughlin, nei panni dei due protagonisti. Ecco tutti gli attori del cast e i relativi personaggi interpretati.

Jennifer Lopez – Zoe

– Zoe Alex O’Loughlin – Stan

– Stan Eric Christian Olsen – Clive

– Clive Michaela Watkins – Mona

– Mona Linda Lavin – Nana

– Nana Danneel Harris – Olivia

– Olivia Noureen DeWulf – Daphne

– Daphne Anthony Anderson – papà al parco

– papà al parco Melissa McCarthy – Carol

– Carol Tom Bosley – Arthur

– Arthur Adam Rose – Louie

– Louie Carlease Burke – Tabitha

– Tabitha Robert Klein – dottor Scott Harris

Trailer

Di seguito il trailer ufficiale in italiano del film stasera in onda su Rai 2.

Streaming e tv

Dove vedere il film Piacere, sono un po’ incinta? La pellicola va in onda questa sera, giovedì 3 giugno 2021 su Rai 2 a partire dalle 21.20. Il secondo canale della Rai è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 502 per la versione HD. Su Sky, invece, basta selezionare il tasto 102 del proprio decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti Rai. In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

